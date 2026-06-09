Nintendo оштрафовали на €35 млн из-за дрифта стиков у Switch

По данным французского агентства по защите потребителей DGCCRF, Nintendo знала о массовой поломке ещё в 2018 году. Однако компания не предупреждала покупателей открыто до 2020 года. Из-за этого многие игроки просто покупали новые контроллеры, когда можно было бесплатно отремонтировать сломанные.

Хотя Nintendo согласилась заплатить штраф, компания заявила, что не признаёт себя виновной в «намеренном обмане покупателей». По её словам, штраф — это добровольное урегулирование спора, а не признание вины.

У новой консоли Switch 2 массовых жалоб на ту же проблему пока нет.