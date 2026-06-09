Nintendo оштрафовали на €35 млн из-за дрифта стиков у Switch

Опубликовано 09 июня 2026, 19:231 мин.
Nintendo оштрафовали на €35 млн из-за дрифта стиков у SwitchВо Франции
Французские власти оштрафовали Nintendo на 35 миллионов евро за известный многим геймерам дефект — дрифт стиков контроллера Joy-Con.
© Nintendo
По данным французского агентства по защите потребителей DGCCRF, Nintendo знала о массовой поломке ещё в 2018 году. Однако компания не предупреждала покупателей открыто до 2020 года. Из-за этого многие игроки просто покупали новые контроллеры, когда можно было бесплатно отремонтировать сломанные.
Хотя Nintendo согласилась заплатить штраф, компания заявила, что не признаёт себя виновной в «намеренном обмане покупателей». По её словам, штраф — это добровольное урегулирование спора, а не признание вины.
У новой консоли Switch 2 массовых жалоб на ту же проблему пока нет.