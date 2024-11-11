Nintendo подала в суд из-за трансляций игр, которые ещё не вышли

Опубликовано 11 ноября 2024, 03:451 мин.
Nintendo подала в суд из-за трансляций игр, которые ещё не вышлиНа миллионы долларов
Nintendo подала иск против стримера EveryGameGuru, обвиняя его в пиратстве и трансляции геймплея ряда игр Nintendo до их официального выхода. Согласно иску, EveryGameGuru транслировал геймплей как минимум десяти невыпущенных игр на таких платформах, как YouTube, Discord и Twitch. С 2022 года, по данным Nintendo, стример организовал более 50 пиратских трансляций, включая недавниеMario & Luigi: Brothership и Super Mario Jamboree.
Несмотря на меры по удалению контента, EveryGameGuru продолжал стримить на новых аккаунтах и платформах, в том числе размещая QR-коды, ведущие к его аккаунту в CashApp. В иске также содержатся доказательства того, что стример распространял «инструменты для пиратства», включая эмуляторы, а также руководства по установке пиратских игр.
Nintendo требует $ 150,000 за каждое нарушение авторских прав, что может вылиться в миллионы долларов.