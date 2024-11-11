Nintendo подала в суд из-за трансляций игр, которые ещё не вышли

Несмотря на меры по удалению контента, EveryGameGuru продолжал стримить на новых аккаунтах и платформах, в том числе размещая QR-коды, ведущие к его аккаунту в CashApp. В иске также содержатся доказательства того, что стример распространял «инструменты для пиратства», включая эмуляторы, а также руководства по установке пиратских игр.

Nintendo требует $ 150,000 за каждое нарушение авторских прав, что может вылиться в миллионы долларов.