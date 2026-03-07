Nintendo подала в суд на власти США из‑за нелегальных пошлин Трампа

Опубликовано 07 марта 2026, 13:561 мин.
Nintendo подала в суд на власти США из‑за нелегальных пошлин ТрампаКомпания требует вернуть сборы
Американское подразделение Nintendo подало иск против Министерства финансов, Министерства внутренней безопасности и Службу таможенного и пограничного контроля США. Поводом стали тарифы, введенные администрацией Дональда Трампа с использованием закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA). В феврале Верховный суд подтвердил, что эти сборы были незаконными.
© Nintendo
В иске, направленном в Суд по международной торговле, Nintendo заявляет, что понесла «существенный ущерб» из‑за нелегально взимаемых пошлин и требует их немедленного возврата с процентами. Ранее компания уже повышала цены на Switch из‑за рыночных условий, но стоимость новой Switch 2 пока остается без изменений.
Таможенные органы уже готовят систему для обработки возвратов, но это может не остановить новую волну тарифов. Трамп анонсировал введение сборов другими способами. Кроме того, Nintendo сталкивается с дефицитом оперативной памяти, что также может повлиять на цены консолей.