Nintendo подала в суд на власти США из‑за нелегальных пошлин Трампа

В иске, направленном в Суд по международной торговле, Nintendo заявляет, что понесла «существенный ущерб» из‑за нелегально взимаемых пошлин и требует их немедленного возврата с процентами. Ранее компания уже повышала цены на Switch из‑за рыночных условий, но стоимость новой Switch 2 пока остается без изменений.

Таможенные органы уже готовят систему для обработки возвратов, но это может не остановить новую волну тарифов. Трамп анонсировал введение сборов другими способами. Кроме того, Nintendo сталкивается с дефицитом оперативной памяти, что также может повлиять на цены консолей.