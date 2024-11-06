Nintendo подтвердила совместимость игр для преемника Switch

Это было озвучено в последнем отчете о доходах Nintendo и стало хорошей новостью для поклонников, желающих продолжить играть в любимые игры на новом устройстве. Также на новой консоли будет доступен сервис Nintendo Switch Online, что позволит переносить сохранения в облаке и играть в игры NES, SNES и Game Boy.

Nintendo пообещала раскрыть больше информации о преемнике Switch, но не сейчас.

Между тем, продажи текущей версии Switch снизились, возможно, люди вовсю ждут полноценного анонса новой модели.