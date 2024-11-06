Игры
Опубликовано 06 ноября 2024, 18:00
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Nintendo подтвердила совместимость игр для преемника Switch

И сохранения в облаке
Nintendo подтвердила, что консоль следующего поколения, которую СМИ пока называют «Switch 2», будет поддерживать обратную совместимость, позволяя игрокам запускать игры, созданные для текущего Nintendo Switch.
Nintendo подтвердила совместимость игр для преемника Switch
© Ferra

Это было озвучено в последнем отчете о доходах Nintendo и стало хорошей новостью для поклонников, желающих продолжить играть в любимые игры на новом устройстве. Также на новой консоли будет доступен сервис Nintendo Switch Online, что позволит переносить сохранения в облаке и играть в игры NES, SNES и Game Boy.

Nintendo пообещала раскрыть больше информации о преемнике Switch, но не сейчас.

Между тем, продажи текущей версии Switch снизились, возможно, люди вовсю ждут полноценного анонса новой модели.

Источник:Twitter
Автор:Максим Многословный
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