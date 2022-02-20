Nintendo потребовала от владельца сайта с пиратскими играми $14,5 млн

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Nintendo потребовала от владельца сайта с пиратскими играми $14,5 млнА он живёт небогато
Гэри Боузера осудили за участие в пиратском сайте по Nintendo Switch. Теперь он должен выплатить компании $14,5 млн. Недавно его уже приговорили к более чем трём годам тюремного заключения.
Гэри Боузер был членом группы Team-Xecuter, которая предлагала людям аппаратные и программные решения, позволявшие устанавливать и играть в неофициальные и пиратские копии игр на Nintendo Switch.
После вынесения ему приговора Боузер согласился выплатить Nintendo $4,5 млн в качестве компенсации. Это дополнение к предыдущему гражданскому иску, по которому мужчина должен был выплатить $10 млн.
Утверждается, что всего деятельность Team Xecuter нанесла компании Nintendo убытков от 65 до 150 миллионов долларов.
Отмечается, что Боузер живёт небогато. Вот так выглядит его квартира:
Источник: Gizmochina