Nintendo повысит цену на Switch 2, но не на самом старте продаж

Опубликовано 09 мая 2025, 07:081 мин.
Nintendo повысит цену на Switch 2, но не на самом старте продажСпасибо американским пошлинам
Nintendo может увеличить цену на свою новую консоль Switch 2, но не сразу после запуска. Об этом заявил президент компании Сюнтаро Фурукава на встрече с инвесторами, сообщает Yahoo Japan.
По словам Фурукавы, приоритетом Nintendo остаётся массовое распространение консоли, что требует значительных затрат на маркетинг и продвижение. При этом маржа с каждой проданной консоли остаётся низкой, что ограничивает рост операционной прибыли — ожидается, что он составит всего 13% в новом финансовом году.
Основная причина возможного повышения цен — тарифы США, которые могут оказать серьёзное влияние на стоимость Switch 2 в некоторых регионах. Если пошлины вырастут, Nintendo пересмотрит ценовую политику после начального этапа продаж.
Ожидается, что Switch 2 поступит в продажу 5 июня 2025 года, и начальный период будет критически важен для захвата рынка.