Nintendo повысит цену на Switch 2, но не на самом старте продаж

По словам Фурукавы, приоритетом Nintendo остаётся массовое распространение консоли, что требует значительных затрат на маркетинг и продвижение. При этом маржа с каждой проданной консоли остаётся низкой, что ограничивает рост операционной прибыли — ожидается, что он составит всего 13% в новом финансовом году.

Основная причина возможного повышения цен — тарифы США, которые могут оказать серьёзное влияние на стоимость Switch 2 в некоторых регионах. Если пошлины вырастут, Nintendo пересмотрит ценовую политику после начального этапа продаж.

Ожидается, что Switch 2 поступит в продажу 5 июня 2025 года, и начальный период будет критически важен для захвата рынка.