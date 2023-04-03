Nintendo предложила бесплатную починку джойконов с «дрейфом» в Европе. В России такого нет

«Дрейф» — это явление, когда стик на контроллере двигается сам по себе, мешая играть. Ранее услуга по ремонту была доступна только в США и некоторых других странах.

Бесплатная починка будет производиться даже после истечения срока гарантии на джойконы. Однако Nintendo оставляет за собой право отказать в ремонте, если «дрейф» был вызван использованием нелицензионных аксессуаров.

Проблема «дрейфа» в джойконах стала предметом нескольких судебных исков против Nintendo. Компания заявляла, что улучшала качество стиков с момента запуска консоли и продолжает работать над этим.