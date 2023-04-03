Nintendo предложила бесплатную починку джойконов с «дрейфом» в Европе. В России такого нет

16:37, 03 апреля 2023
1 мин.
Nintendo предложила бесплатную починку джойконов с «дрейфом» в Европе. В России такого нетНо у компании есть право отказать в некоторых случаях
Nintendo объявила, что теперь будет бесплатно ремонтировать джойконы Switch с «дрейфом» в Европе и Великобритании.
Фото: Unsplash
«Дрейф» — это явление, когда стик на контроллере двигается сам по себе, мешая играть. Ранее услуга по ремонту была доступна только в США и некоторых других странах.
Бесплатная починка будет производиться даже после истечения срока гарантии на джойконы. Однако Nintendo оставляет за собой право отказать в ремонте, если «дрейф» был вызван использованием нелицензионных аксессуаров.
Проблема «дрейфа» в джойконах стала предметом нескольких судебных исков против Nintendo. Компания заявляла, что улучшала качество стиков с момента запуска консоли и продолжает работать над этим.