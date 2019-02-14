Nintendo представила бесплатный Тетрис с королевской битвой

Сама игра предлагается бесплатно, но доступна она исключительно участникам платного членского сервиса Nintendo Switch Online. Главное в игре — онлайн-битвы с другими геймерами со всего мира. В игре может присутствовать до 99 участников одновременно. Также в Tetris 99 будут проводиться особые онлайн-мероприятия с призами для победителей соревнований.

В отличие от обычного Тетриса, здесь есть возможность отправлять соперникам мусорные баки, если убрать сразу два ряда или больше. От мусора избавиться довольно сложно, а учитывая 98 соперников, мусор будет сыпаться интенсивно. Кому из соперников помешать — отдельная часть стратегии, так можно выбивать наиболее удачливых соперников, ответить контратакой игрокам, особенно мешающим вам, или просто мешать случайным игрокам.