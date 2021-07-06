Nintendo представила обновлённую портативную приставку

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Сегодня в 16:27
Nintendo представила обновлённую портативную приставкуSwitch с OLED-экраном
Nintendo анонсировала сегодня выпуск новой модели игровой консоли Switch. Она получила другой экран, нежели предыдущая версия, — 7-дюймовую OLED-панель разрешением 720p.
Также новинка использует улучшенный чип Nvidia, который позволяет устройству выводить изображение с разрешением 1080p при подключении к телевизору. Новая модель поступит в продажу с 8 октября по цене $350.
Вместе с обновлённой Switch будет продаваться регулируемая подставка. Встроенной памяти у консоли теперь будет 64 ГБ вместо 32 ГБ. Кроме того, у консоли будет улучшено воспроизведение звука.
OLED-версия Switch выйдет в нескольких расцветках: белой и неоново-красной/неоново-синей. Сколько устройство будет стоить в России, пока неизвестно.
Стоит отметить, что продажи оригинальной Switch оказались невероятно хороши. Не исключено, что новинку тоже будет сопровождать коммерческий успех.