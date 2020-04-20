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Nintendo придётся увеличить производство карманных консолей Switch из-за их дефицита
На 10% по сравнению с предыдущим годом
Nintendo придётся увеличить производство карманных консолей Switch из-за их дефицита. Производители комплектующих для приставки будут работать в усиленном режиме весь квартал.
Об этом пишет Nikkei. По информации источников издания, компании, выпускающие детали для Switch, попросили увеличить объёмы производства. Некоторым из них заказали и вовсе на 50% больше компонентов, чем планировалось ранее.
Сообщается, что в текущем году Nintendo намерена выпустить на 10% больше карманных консолей. В прошлом году компания поставила около 20 млн устройств. Так Nintendo, судя по всему, собирается справиться с дефицитом в некоторых странах и не допустить сбоя поставок в конце года.
Напомним, ранее в апреле СМИ сообщили, что консоль Nintendo Switch распродана у большинства ритейлеров в США.