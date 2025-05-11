Nintendo пригрозила окирпичивать консоли за «неправильное» использование

В письмах пользователям Nintendo предупредила, что для доступа к онлайн-сервисам (таким как eShop, Switch Online и цифровые игры) необходимо принять новое соглашение. В нём теперь чётко говорится, что любые попытки обойти защиту, использовать нелегальные копии игр или вмешиваться в работу системы — запрещены. За нарушение этих правил Nintendo оставляет за собой право отключить сервисы или даже саму консоль.

Для пользователей в Великобритании формулировки чуть мягче, но суть та же — при незаконном использовании игр они могут перестать работать. Кроме того, Nintendo обновила политику конфиденциальности: теперь компания может прослушивать онлайн-чаты, чтобы следить за соблюдением правил и поддерживать «дружелюбную атмосферу» в играх.