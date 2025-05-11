Игры
Опубликовано 11 мая 2025, 09:00
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Nintendo пригрозила окирпичивать консоли за «неправильное» использование

И взлом
Nintendo обновила пользовательское соглашение, и теперь в нём появился жёсткий пункт: если вы взломаете консоль, используете эмуляторы или измените программное обеспечение, Nintendo может сделать вашу приставку или отдельные функции «неработоспособными». То есть консоль могут частично или полностью заблокировать.
Nintendo пригрозила окирпичивать консоли за «неправильное» использование

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В письмах пользователям Nintendo предупредила, что для доступа к онлайн-сервисам (таким как eShop, Switch Online и цифровые игры) необходимо принять новое соглашение. В нём теперь чётко говорится, что любые попытки обойти защиту, использовать нелегальные копии игр или вмешиваться в работу системы — запрещены. За нарушение этих правил Nintendo оставляет за собой право отключить сервисы или даже саму консоль.

Для пользователей в Великобритании формулировки чуть мягче, но суть та же — при незаконном использовании игр они могут перестать работать. Кроме того, Nintendo обновила политику конфиденциальности: теперь компания может прослушивать онлайн-чаты, чтобы следить за соблюдением правил и поддерживать «дружелюбную атмосферу» в играх.