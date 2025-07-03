Nintendo продала 5 млн Switch 2 за первый месяц

Больше всего приставок было продано в США — 1,8 млн, за ними следуют Япония (1,47 млн) и Европа (1,18 млн). Остальной мир обеспечил еще 550 тыс продаж.

Для сравнения, за первые четыре дня после релиза Switch 2 разошлась тиражом 3,5 млн экземпляров, установив рекорд как для Nintendo, так и для всей игровой индустрии. Это особенно примечательно на фоне выросшей цены: консоль стоит $450, а игры — до $80.