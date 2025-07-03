Nintendo продала 5 млн Switch 2 за первый месяц

Опубликовано 03 июля 2025, 08:161 мин.
Nintendo продала 5 млн Switch 2 за первый месяцЗа первые четыре дня — 3,5 млн
Nintendo отчиталась о впечатляющем старте продаж консоли Switch 2 — с 5 июня по начало июля компания реализовала более 5 млн устройств по всему миру.
Больше всего приставок было продано в США — 1,8 млн, за ними следуют Япония (1,47 млн) и Европа (1,18 млн). Остальной мир обеспечил еще 550 тыс продаж.
Для сравнения, за первые четыре дня после релиза Switch 2 разошлась тиражом 3,5 млн экземпляров, установив рекорд как для Nintendo, так и для всей игровой индустрии. Это особенно примечательно на фоне выросшей цены: консоль стоит $450, а игры — до $80.
Несмотря на подорожание, консоль получила в целом положительные оценки. Обозреватели хвалят Switch 2 за заметно возросшую производительность и удобство, хотя некоторые отмечают, что экран и автономность могли бы быть лучше.
Тем не менее, спрос говорит сам за себя — новая приставка оказалась удачным продолжением оригинальной Switch.