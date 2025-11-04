Nintendo продала более 10 млн портативных консолей Switch 2 всего за полгода

Такие данные содержатся в свежем финансовом отчёте компании. Игроки также приобрели 20,6 млн копий игр для новой платформы. Для сравнения, первая Switch за всё время достигла 154 млн проданных консолей и уже вплотную приблизилась к рекорду PlayStation 2 (160,6 млн).

Switch 2 стартовала с рекордными показателями — 3,5 млн продаж за первые четыре дня и 6 млн через месяц. Аналитики ожидают, что основные продажи ещё впереди — впереди «чёрная пятница» и рождественский сезон, когда спрос на консоль традиционно растёт.