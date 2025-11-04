Nintendo продала более 10 млн портативных консолей Switch 2 всего за полгода

Опубликовано 04 ноября 2025, 15:301 мин.
Nintendo продала более 10 млн портативных консолей Switch 2 всего за полгодаВпечатляющая скорость
Nintendo сообщила, что продажи Switch 2 превысили 10,3 млн устройств всего за шесть месяцев после релиза.
Такие данные содержатся в свежем финансовом отчёте компании. Игроки также приобрели 20,6 млн копий игр для новой платформы. Для сравнения, первая Switch за всё время достигла 154 млн проданных консолей и уже вплотную приблизилась к рекорду PlayStation 2 (160,6 млн).
Switch 2 стартовала с рекордными показателями — 3,5 млн продаж за первые четыре дня и 6 млн через месяц. Аналитики ожидают, что основные продажи ещё впереди — впереди «чёрная пятница» и рождественский сезон, когда спрос на консоль традиционно растёт.
Если текущие темпы сохранятся, Switch 2 может стать самой продаваемой консолью в истории индустрии.