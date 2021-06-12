Nintendo случайно рассекретила новую игру про Марио

Игры
Сегодня в 16:20
Nintendo случайно рассекретила новую игру про МариоНа собственном сайте
На сайте Nintendo появилась информация о новой игре Mario + Rabbids: Sparks of Hope. Опубликованы арты по игре, скриншоты и дата релиза — 2022 год.
Mario + Rabbids: Sparks of Hope ещё не анонсировали, но она уже появилась на сайте Nintendo. Скорее всего, игру должны были представить в рамках выставки Ubisoft E3, которая начнётся сегодня, 12 июня, в 19:30 по московскому времени.
Эта игра будет продолжением Mario + Rabbids, которая была представлена а 2017 году. Первую часть считают одной из лучших для Switch. Издание The Verge назвало её «потрясающе хорошей стратегической игрой для Nintendo Switch».
Вот три скриншота из новой Mario + Rabbids: Sparks of Hope:
Будем ждать официального анонса новинки.