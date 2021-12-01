Nintendo снизит цены на игры в России

Nintendo предупредила, что цены на игры будут снижены в полночь 6 декабря 2021 года. Это, судя по сообщению, не какая-то временная акция. На сколько станут дешевле игры, пока непонятно.

Сейчас Animal Crossing: New Horizons, например, стоит 5399 рублей, такая же цена у Mario Party Superstars. Игры для Nintendo Switch в России всегда были довольно дорогими, поэтому приятно, что компания решила пойти на такие меры.

Тем временем, пользователи замечают, что игры для PlayStation становятся всё дороже. В октябре цены поднялись на более чем 50 тайтлов.