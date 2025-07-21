Игры
Опубликовано 21 июля 2025, 06:00
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Nintendo сохранила «стабильность», пока в той же Xbox прошли массовые увольнения

И Microsoft в целом
На фоне масштабных сокращений в Microsoft, где было уволено около 9 000 сотрудников, Nintendo демонстрирует устойчивость и стабильность. По данным за апрель 2024 — март 2025 года, текучесть кадров в японском офисе компании составила менее 2%, в США — 5,1%, в Европе — 6%. Это значительно ниже среднеотраслевого показателя в 22,6%.
Nintendo сохранила «стабильность», пока в той же Xbox прошли массовые увольнения

© Ferra.ru

Аналитики объясняют это «стабильной корпоративной культурой» и «чёткой стратегией развития». Сотрудники Nintendo чаще всего работают в компании долгие годы — в Японии в среднем по 14 лет. Также компания предлагает хорошие условия труда, включая медицинскую страховку и оплачиваемый отпуск.

Nintendo к тому же предпочитает развивать собственные успешные игры и контролирует процесс разработки. Большинство проектов для Switch и Switch 2 создаются внутри компании, в основном в Японии. Microsoft, напротив, активно скупала студии по всему миру, но затем сокращала их.

Тем не менее, даже Nintendo не полностью избежала критики, пишут СМИ. В 2022 году временные сотрудники американского офиса жаловались в Национальный совет по трудовым отношениям на плохие условия работы, отсутствие льгот и возможности карьерного роста по сравнению с постоянными сотрудниками.

Источник:notebookcheck
Автор:Максим Многословный
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