Nintendo сохранила «стабильность», пока в той же Xbox прошли массовые увольнения

Аналитики объясняют это «стабильной корпоративной культурой» и «чёткой стратегией развития». Сотрудники Nintendo чаще всего работают в компании долгие годы — в Японии в среднем по 14 лет. Также компания предлагает хорошие условия труда, включая медицинскую страховку и оплачиваемый отпуск.

Nintendo к тому же предпочитает развивать собственные успешные игры и контролирует процесс разработки. Большинство проектов для Switch и Switch 2 создаются внутри компании, в основном в Японии. Microsoft, напротив, активно скупала студии по всему миру, но затем сокращала их.

Тем не менее, даже Nintendo не полностью избежала критики, пишут СМИ. В 2022 году временные сотрудники американского офиса жаловались в Национальный совет по трудовым отношениям на плохие условия работы, отсутствие льгот и возможности карьерного роста по сравнению с постоянными сотрудниками.