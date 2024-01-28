Nintendo стоит поучиться: юристы Sony пришли за фанатским проектом по Bloodborne

Bloodborne Kart, гоночная игра в ретро-стиле, вдохновленная ролевой игрой-ужастиком Bloodborne, уже вызвала огромный ажиотаж среди фанатов благодаря своей концепции. Вальтер, увлеченный разработчик, стоящий за проектом, потратила бесчисленное количество часов на создание игры, тщательно прорабатывая уровни, персонажей и механику геймплея.

Согласно постановлению, Bloodborne Kart должна быть ребрендирована и лишена всех упоминаний об игре Bloodborne. Это означает, что оригинальные персонажи, карты и даже само название игры могут быть значительно изменены.

Несмотря на эти трудности, Вальтер по-прежнему полна решимости воплотить Bloodborne Kart в жизнь в каком-то виде. Она выразила свое волнение по поводу перспективы получить полный творческий контроль над направлением игры, заявив, что уверена в способности создать нечто еще более увлекательное и оригинальное.