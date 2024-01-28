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Игры
Опубликовано 28 января 2024, 15:43
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Nintendo стоит поучиться: юристы Sony пришли за фанатским проектом по Bloodborne

Правда, если нюанс
Долгожданная фанатская игра Bloodborne Kart получила предписание от Sony Interactive Entertainment, компании, владеющей интеллектуальной собственностью Bloodborne. Это вмешательство вынудило разработчика игры, Лилит Вальтер, отложить релиз игры и внести значительные изменения в ее содержание.

Bloodborne Kart, гоночная игра в ретро-стиле, вдохновленная ролевой игрой-ужастиком Bloodborne, уже вызвала огромный ажиотаж среди фанатов благодаря своей концепции. Вальтер, увлеченный разработчик, стоящий за проектом, потратила бесчисленное количество часов на создание игры, тщательно прорабатывая уровни, персонажей и механику геймплея.

Согласно постановлению, Bloodborne Kart должна быть ребрендирована и лишена всех упоминаний об игре Bloodborne. Это означает, что оригинальные персонажи, карты и даже само название игры могут быть значительно изменены.

Несмотря на эти трудности, Вальтер по-прежнему полна решимости воплотить Bloodborne Kart в жизнь в каком-то виде. Она выразила свое волнение по поводу перспективы получить полный творческий контроль над направлением игры, заявив, что уверена в способности создать нечто еще более увлекательное и оригинальное.

Источник:Engadget
Автор:Максим Многословный
Теги:
#ретро
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#игры
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#SONY