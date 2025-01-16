Nintendo Switch 2 анонсировали официально (ВИДЕО)

Nintendo подтвердила, что Switch 2 будет запускать оригинальные игры Switch нативно. Хотя компания не сообщила подробностей о стартовой линейке, в трейлере показана Mario Kart. Другие анонсы игр ожидаются во время специального мероприятия Nintendo Direct в апреле.

Цена Switch 2 пока не раскрывается, но ожидается, что она составит около 399 долларов, как и оригинальной Switch.