Опубликовано 16 января 2025, 16:241 мин.
Nintendo Switch 2 анонсировали официально (ВИДЕО)Дождались
Nintendo официально представила Switch 2 в новом трейлере, дав поклонникам возможность впервые взглянуть на обновленную портативную консоль. Хотя многие подробности уже успели просочиться, официальный анонс подтверждает, пока что, лишь дизайн.
Switch 2 напоминает более усовершенствованную версию оригинальной Switch. В трейлере показано, что новые Joy-Con крепятся с помощью магнитов, а правый Joy-Con оснащен новой загадочной кнопкой. Для «тела» консоли есть U-образная стойкая с двумя портами USB-C, док-станция теперь имеет изогнутые края.
Nintendo подтвердила, что Switch 2 будет запускать оригинальные игры Switch нативно. Хотя компания не сообщила подробностей о стартовой линейке, в трейлере показана Mario Kart. Другие анонсы игр ожидаются во время специального мероприятия Nintendo Direct в апреле.
Цена Switch 2 пока не раскрывается, но ожидается, что она составит около 399 долларов, как и оригинальной Switch.
Источник:Nintendo
Автор:Максим Многословный