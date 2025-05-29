Игры
Опубликовано 29 мая 2025, 01:30
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Nintendo Switch 2 будет «кирпичом» до выхода патча первого дня: выйдет 5 июня

Компания усилила борьбу с пиратством
Компания Nintendo заблокировала все новые консоли Switch 2, сделав их неработоспособными без патча первого дня, который выйдет 5 июня.
Nintendo Switch 2 будет «кирпичом» до выхода патча первого дня: выйдет 5 июня

© Nintendo

По сообщениям соцсети Reddit и портала Gaming.news, пользователи, получившие консоль до её официального запуска, не могут использовать устройство, поскольку для активации требуется критически важное обновление. Источник отмечает, что Nintendo, похоже, намеренно блокирует отправку консолей в розничную торговлю.

Компания усилила меры по борьбе с пиратством, изменив пользовательское соглашение, чтобы запретить эмуляторы, нелицензионные игры или несанкционированные изменения ПО, а также оставила за собой возможность деактивировать устройства в случае соответствующих действий.

Выход Nintendo Switch 2 запланирован на 5 июня по стартовой цене $450. Несмотря на поставки в магазины-партнёры и получение устройства некоторыми пользователями, его функциональность не может быть использована до выхода патча.

Источник:Gaming.news
Автор:Андрей Кадуков
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