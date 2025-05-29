Nintendo Switch 2 будет «кирпичом» до выхода патча первого дня: выйдет 5 июня

По сообщениям соцсети Reddit и портала Gaming.news, пользователи, получившие консоль до её официального запуска, не могут использовать устройство, поскольку для активации требуется критически важное обновление. Источник отмечает, что Nintendo, похоже, намеренно блокирует отправку консолей в розничную торговлю.

Компания усилила меры по борьбе с пиратством, изменив пользовательское соглашение, чтобы запретить эмуляторы, нелицензионные игры или несанкционированные изменения ПО, а также оставила за собой возможность деактивировать устройства в случае соответствующих действий.

Выход Nintendo Switch 2 запланирован на 5 июня по стартовой цене $450. Несмотря на поставки в магазины-партнёры и получение устройства некоторыми пользователями, его функциональность не может быть использована до выхода патча.