Nintendo Switch 2 и Steam Deck взлетели в продажах в России

Valve также усиливает свои позиции благодаря Steam Deck — устройству, которое сочетает функции консоли и полноценного игрового ПК. Его ценят за мощность, универсальность и доступ к библиотеке Steam.

Всего за шесть месяцев россияне купили около 655 тысяч консолей на сумму примерно 12 млрд рублей. Лидером консольного рынка в целом в России остаётся Sony: у неё 64,9% выручки и 21,8% продаж в штуках. Консоли Xbox заняли 7% по выручке и около 3% в количественном выражении.