Nintendo Switch 2 оказалась на руках у геймеров из России на неделю раньше релиза — но играть пока нельзя

Однако радость преждевременна: консоль не позволяет запускать ни один проект без первого обновления, которое станет доступно лишь 5 июня, в день глобального старта продаж.

Об этом сообщил автор Telegram-канала «Попы и культуры». Владельцы ранних экземпляров подтвердили, что система полностью заблокирована без обновления: нельзя запустить ни игры от первой Switch, ни проекты для новой консоли.