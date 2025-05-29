Nintendo Switch 2 оказалась на руках у геймеров из России на неделю раньше релиза — но играть пока нельзя

Nintendo Switch 2 оказалась на руках у геймеров из России на неделю раньше релиза — но играть пока нельзяКак неожиданно и приятно...
Однако радость преждевременна: консоль не позволяет запускать ни один проект без первого обновления, которое станет доступно лишь 5 июня, в день глобального старта продаж.
Об этом сообщил автор Telegram-канала «Попы и культуры». Владельцы ранних экземпляров подтвердили, что система полностью заблокирована без обновления: нельзя запустить ни игры от первой Switch, ни проекты для новой консоли.
Пока функция загрузки недоступна, приставка фактически превращается в дорогой пресс-папье.
Тем не менее, это никак не повлияет на ожидаемый успех устройства. Вместе с консолью 5 июня выйдут крупные релизы, включая Mario Kart World и Cyberpunk 2077. Также в планах — Hogwarts Legacy, Donkey Kong Bananza, Metroid Prime 4: Echoes и другие проекты, способные раскрыть потенциал Switch 2 в полной мере.