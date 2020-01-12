Nintendo Switch обогнала другие консоли по количеству игр

Об этом сообщили эксперты из NPG Group. Они обнаружили более 1480 игр, которые появились в 2019 году для Switch в США. При этом для PlayStation 4 за тот же период вышло всего 600 игр, а для Xbox One — 400. То есть число игр для консоли от Nintendo больше, чем у двух конкурентных устройств вместе взятых.

Стоит отметить, что PlayStation 4 и Xbox One получили в 2019 меньше игр, чем в два предыдущих года. На графике можно отследить динамику.