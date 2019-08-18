Nintendo Switch обошла Xbox и PlayStation по продажам игр

Данные по продажам собрала компания NPD Group за период с 7 июля по 3 августа. Второе место в списке заняла игра для Nintendo Fire Emblem: Three Houses, которая была выпущена 26 июля. На третье место по продажам вышла Super Mario Maker 2. На четвёртом месте тоже расположился эксклюзив для консоли Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order.

Кроме того, Switch сама стала самой продаваемой приставкой месяца. Pro-контроллер для Nintendo также оказался бестселлером июля, обогнав контроллер для PlayStation 4.

Напомним, в сентябре должен состояться запуск более дешёвой версии Nintendo Switch, что, вероятно, сделает приставку только популярнее.