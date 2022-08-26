Nintendo тоже решила не повышать цены на консоли

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Nintendo тоже решила не повышать цены на консолиКак и Microsoft
Nintendo заявила, что консоль Switch не станет дороже из-за инфляции. Компания официально повторила то, что топ-менеджер обещал акционерам в июне.
«Хотя мы не можем комментировать стратегии ценообразования, в настоящее время у нас нет планов по изменению цен на наше оборудование из-за инфляции или увеличения затрат на закупки в каждой стране. Мы определим наши будущие стратегии ценообразования путем тщательных и постоянных обсуждений», — сказала Nintendo.
При этом компания отметила, что окончательная цена для потребителей всегда определяется розничными продавцами.
Ранее Sony неожиданно подняла цена на консоль PlayStation 5 в нескольких регионах, включая Великобританию, Европу, Японию, Китай, Австралию, Мексику и Канаду. Microsoft же заявила, что не собирается поднимать цены на Xbox Series X/S вслед за Sony.