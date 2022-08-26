Nintendo тоже решила не повышать цены на консоли

«Хотя мы не можем комментировать стратегии ценообразования, в настоящее время у нас нет планов по изменению цен на наше оборудование из-за инфляции или увеличения затрат на закупки в каждой стране. Мы определим наши будущие стратегии ценообразования путем тщательных и постоянных обсуждений», — сказала Nintendo.

При этом компания отметила, что окончательная цена для потребителей всегда определяется розничными продавцами.

Ранее Sony неожиданно подняла цена на консоль PlayStation 5 в нескольких регионах, включая Великобританию, Европу, Японию, Китай, Австралию, Мексику и Канаду. Microsoft же заявила, что не собирается поднимать цены на Xbox Series X/S вслед за Sony.