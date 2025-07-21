Nintendo установила новый рекорд с Donkey Kong Bananza — старт в 3 раза мощнее прошлой части

Об этом сообщил глава издания Game Business Кристофер Дринг, отметив, что в дебютную неделю Bananza возглавила британский чарт физических копий. Однако, несмотря на успех, старт Bananza оказался менее половины от показателей Super Mario Odyssey.

Игра вышла всего несколько дней назад, поэтому пока речь идет только о физических продажах в Великобритании. При этом именно фанаты Nintendo традиционно покупают игры в коробках, что сохраняет актуальность физических тиражей для японской компании.

Критики и игроки единодушно называют Donkey Kong Bananza одним из лучших релизов 2025 года.

В своем обзоре редактор Wccftech оценил проект в 9 из 10, подчеркнув, что Bananza — самый масштабный и амбициозный 3D-платфор Nintendo, вдохновленный Super Mario Odyssey, но при этом предлагающий более безумный и разнообразный игровой опыт.