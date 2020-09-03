Nintendo возродила консоль в стиле советской «Ну, погоди» с современными комплектующими

Обновлённая консоль Game & Watch: Super Mario Bros выйдет с одноимённой игрой, которая впервые была выпущена ещё в 1985 году. Nintendo смоделировала устройство приставки по образцу оригинала, который спроектировал Гунпей Ёкоем.

У старой Game & Watch был светодиодный экран, а у новой установлен ЖК-дисплей. На ней можно будет сыграть не только в Super Mario Bros., но и в Super Mario Bros.: The Lost Levels, а также специальной версию «Мячей» в стиле Марио.

Устройство поступит в продажу ограниченным тиражом 13 ноября по цене $50.