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Сегодня 18:47
Nintendo возродила консоль в стиле советской «Ну, погоди» с современными комплектующими
На ней можно будет сыграть в Super Mario Bros
Сегодня в честь юбилея Super Mario компания Nintendo объявила, что перевыпустит ретро-консоль Game & Watch с современными комплектующими. Это приставка в стиле советской «Ну, погоди».
Обновлённая консоль Game & Watch: Super Mario Bros выйдет с одноимённой игрой, которая впервые была выпущена ещё в 1985 году. Nintendo смоделировала устройство приставки по образцу оригинала, который спроектировал Гунпей Ёкоем.
У старой Game & Watch был светодиодный экран, а у новой установлен ЖК-дисплей. На ней можно будет сыграть не только в Super Mario Bros., но и в Super Mario Bros.: The Lost Levels, а также специальной версию «Мячей» в стиле Марио.
Устройство поступит в продажу ограниченным тиражом 13 ноября по цене $50.