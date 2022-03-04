Nintendo временно остановила покупку игр в России

Пользователи Nintendo Switch рассказали, что заметили проблемы с доступом к eShop сегодня, 4 марта. Они сообщили, что при попытке открыть магазин возникает ошибка. Это происходит вне зависимости от того, что хочет пользователь — приобрести игру или загрузить уже купленную.

Отмечается, что магазин работает как раньше, если сменить регион своего аккаунта через сайт. В службе поддержки компании ответили, что причина — проблемы с проведением платежей.

«В связи с тем что используемый в Nintendo eShop платёжный сервис приостановил обработку платежей в рублях, Nintendo eShop для Nintendo Switch в России временно переводится в режим технического обслуживания», — заявили в Nintendo.