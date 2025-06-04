Nintendo встроила в Switch 2 уникальные ИИ-процессоры для улучшения игр

По словам Хуанга, чип, созданный для новой консоли, отличается от всего, что ранее выпускала Nvidia. В его архитектуре реализовано сразу несколько технологических прорывов: это и мощная мобильная графика, поддержка аппаратного трассировки лучей, и высокая динамическая контрастность, делающая изображение более насыщенным. Кроме того, консоль совместима с играми от предыдущего поколения, что может порадовать владельцев первой Switch.

Switch 2 станет первой новой консолью от Nintendo за последние восемь лет. Компания делает ставку на более высокую производительность и современные функции, сохранив при этом свою узнаваемую игровую философию. Стоимость устройства составит $ 449,99, и его продажи начнутся уже в этот четверг.