Nintendo встроила в Switch 2 уникальные ИИ-процессоры для улучшения игр

Опубликовано 04 июня 2025, 20:151 мин.
Nintendo встроила в Switch 2 уникальные ИИ-процессоры для улучшения игрКонсоль выходит уже в этот четверг по цене $ 449,99
Компания Nintendo готовится к выпуску новой игровой консоли Switch 2, и накануне релиза глава Nvidia Дженсен Хуанг рассказал о ее технических возможностях. Главной особенностью устройства стали специальные процессоры с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ), встроенные прямо в систему. Они предназначены для того, чтобы улучшать качество графики, анимации и геймплея в реальном времени.
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По словам Хуанга, чип, созданный для новой консоли, отличается от всего, что ранее выпускала Nvidia. В его архитектуре реализовано сразу несколько технологических прорывов: это и мощная мобильная графика, поддержка аппаратного трассировки лучей, и высокая динамическая контрастность, делающая изображение более насыщенным. Кроме того, консоль совместима с играми от предыдущего поколения, что может порадовать владельцев первой Switch.
Switch 2 станет первой новой консолью от Nintendo за последние восемь лет. Компания делает ставку на более высокую производительность и современные функции, сохранив при этом свою узнаваемую игровую философию. Стоимость устройства составит $ 449,99, и его продажи начнутся уже в этот четверг.