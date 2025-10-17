Nintendo выпустит 25 миллионов консолей Switch 2 к марту 2026 года

Опубликовано 17 октября 2025, 21:511 мин.
Nintendo выпустит 25 миллионов консолей Switch 2 к марту 2026 годаКомпания готовится к рекордным продажам новой приставки
Nintendo намерена выпустить до 25 миллионов консолей Switch 2 к концу марта 2026 года. Это крупнейший старт производства в истории компании, которая рассчитывает на высокий спрос в праздничный сезон и в начале следующего года.
© Nintendo
Сборка новой консоли началась в конце 2024 года. Производственные планы могут быть скорректированы позже, когда станет ясно, насколько активно устройство будет продаваться в период праздников. По данным поставщиков, Nintendo может реализовать около 20 миллионов консолей уже в текущем финансовом году, а оставшуюся часть продаст в следующем.
В США, где у компании самый крупный рынок, продажи новой приставки уже значительно опережают показатели первой модели Switch. Чтобы поддержать интерес покупателей, Nintendo решила сохранить прежнюю цену, несмотря на рост тарифов.