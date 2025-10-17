Nintendo выпустит 25 миллионов консолей Switch 2 к марту 2026 года

Сборка новой консоли началась в конце 2024 года. Производственные планы могут быть скорректированы позже, когда станет ясно, насколько активно устройство будет продаваться в период праздников. По данным поставщиков, Nintendo может реализовать около 20 миллионов консолей уже в текущем финансовом году, а оставшуюся часть продаст в следующем.

В США, где у компании самый крупный рынок, продажи новой приставки уже значительно опережают показатели первой модели Switch. Чтобы поддержать интерес покупателей, Nintendo решила сохранить прежнюю цену, несмотря на рост тарифов.