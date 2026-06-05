Nintendo выпустит новую версию портативки Switch 2 со сменной батареей

Опубликовано 05 июня 2026, 09:231 мин.
Nintendo выпустит новую версию портативки Switch 2 со сменной батареейВ ЕС
Nintendo готовит для стран Евросоюза специальную версию Switch 2, в которой владелец сможет легко заменить аккумулятор. Как и всегда, это связано с новым законом.
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Согласно нему, большинство электронных устройств, включая портативные игровые консоли, должны позволять владельцу «относительно просто извлекать и менять батарею». Nintendo подтвердила планы на сайте.
Пока не уточняется, что именно изменится в конструкции. В текущей версии Switch 2 замена аккумулятора — непростая задача, выясняли на релизе специалисты iFixit.
Новые модели получат особые номера и маркировку «OSM» на упаковке. Это поможет отличить их от обычных. Дополнительно Nintendo спросили о контроллерах (будет ли для них специальная версия). Ответа пока нет.