Nintendo выпустит новую версию портативки Switch 2 со сменной батареей

Согласно нему, большинство электронных устройств, включая портативные игровые консоли, должны позволять владельцу «относительно просто извлекать и менять батарею». Nintendo подтвердила планы на сайте.

Пока не уточняется, что именно изменится в конструкции. В текущей версии Switch 2 замена аккумулятора — непростая задача, выясняли на релизе специалисты iFixit.

Новые модели получат особые номера и маркировку «OSM» на упаковке. Это поможет отличить их от обычных. Дополнительно Nintendo спросили о контроллерах (будет ли для них специальная версия). Ответа пока нет.