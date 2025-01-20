Nintendo забыла про оригинальную команду Donkey Kong Country Returns в ремастере

Опубликовано 20 января 2025, 15:001 мин.
Nintendo забыла про оригинальную команду Donkey Kong Country Returns в ремастереИз титров были убраны
Недавно выпущенный компанией Nintendo HD-ремастер Donkey Kong Country Returns вызвал споры из-за того, что в титрах не указана оригинальная команда разработчиков. Игра, которая переносит продукт для Wii 2010 года на современные консоли, приписывает работу над портом исключительно Forever Entertainment, а не членам Retro Studios, которые работали над оригинальной игрой.
© GameXplain / Nintendo
В ответ на критику Nintendo выпустила заявление, в котором говорится, что они ценят и признают вклад всех сотрудников, участвовавших в создании игры. Однако компания не стала уточнять, почему в заявлении не была указана оригинальная команда.
Это уже не первый случай, когда Nintendo сталкивается с критикой по поводу титров. Разработчики, работавшие над Metroid Prime, также были недовольны, когда в титрах Metroid Prime Remastered не была полностью указана оригинальная команда. Кроме того, в некоторых играх Nintendo были недовольны отсутствием титров для переводчиков и актеров озвучки.