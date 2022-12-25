Ностальгии ради: выпущена игра-симулятор прыгания по гаражам

Скриншоты игры показывают узнаваемые городские пейзажи. Разработчики говорят, что новинка «отдаёт дань уважения пост-советской культуре и запечатлевает детство нашего поколения в веках». При этом создатели отказываются называть проект игрой. «Мы предпочитаем называть этот проект нечто вроде цифровой мечты, аналог брейнданса из Cyberpunk. Это кусочек мечты, и пусть он упакован в машинный код — игрой он не является», — цитирует их «Код Дурова».

У «Симулятора Прыгания по Гаражам» только положительные оценки в Steam. Купить его можно за $0.54.