Ноутбук или настольный компьютер: что в 2021 году больше подходит для игр

Ноутбук или настольный компьютер: что в 2021 году больше подходит для игрВыяснил пользователь Overclockers
Автор статьи сравнил по производительности четыре варианта сборки: два игровых ноутбука (среднего ценового сегмента и премиум-сегмента) и два настольных компьютера (среднего и премиум-сегмента).
Из ноутбуков пользователь Zero выбрал модели компании MSI: Pulse GL76 11UEK-081XRU и GE66 Raider 11UH-283RU 9S7-154314-283. По поводу первого варианта он отметил, что единственным его недостатком можно считать видеокарту с TDP в 85 Вт. В то же время в процессе прохождения игр перегрева не бывает, хотя система охлаждения при нагрузке может работать довольно шумно. Что же касается игр, то в Full HD можно запускать любые проекты, правда, ультра-настройки в Cyberpunk 2077 или Red Dead Redemption 2 лучше не устанавливать.
Насчёт второй модели, премиум-класса, автор сказал, что эта модель показывает отличные результаты по всем параметрам. Здесь уже все игры, в том числе и «тяжёлые», с лёгкостью можно запускать на максимальных настройках и в разрешении 2560 на 1440. Хотя для получения максимальной частоты кадров лучше будет переключиться на Full HD.
Что касается сборки настолько компьютера, то за те же деньги, что и ноутбуки, конфигурации были оснащены процессорами Intel Core i5-11400F и Core i7-12700KF с видеокартами RX 6600 XT и RTX 3070Ti.
Оказалось, что в среднем ценовом сегменте ноутбук по стоимости превосходит настольный компьютер: без мышки, клавиатуры и монитора цена у настольной версии получается идентичной цене ноутбука. Хотя, конечно, нужно сказать, что по производительности, системе охлаждения, возможности апгрейда в целом преимущество у стационарного компьютера. Кроме того, как отмечает сам пользователь, при наличии клавиатуры, мыши и монитора лучше всё-таки собрать ПК.
Что же касается дорогой сборки настольного компьютера, то этот вариант, безусловно, лучше, чем ноутбук премиум-класса. Поэтому автор советует приобретать подобный игровой ноутбук только тогда, когда именно мобильность устройства.
Автор заключает, что в среднем ценовом сегменте игровой ноутбук действительно может стать заменой настольному ПК: благодаря стоимости. А вот ноутбуки премиум-класса значительно уступают по всем параметрам сборкам мощного настольного компьютера.