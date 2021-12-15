Ноутбук или настольный компьютер: что в 2021 году больше подходит для игр

Автор статьи сравнил по производительности четыре варианта сборки: два игровых ноутбука (среднего ценового сегмента и премиум-сегмента) и два настольных компьютера (среднего и премиум-сегмента).

Из ноутбуков пользователь Zero выбрал модели компании MSI: Pulse GL76 11UEK-081XRU и GE66 Raider 11UH-283RU 9S7-154314-283. По поводу первого варианта он отметил, что единственным его недостатком можно считать видеокарту с TDP в 85 Вт. В то же время в процессе прохождения игр перегрева не бывает, хотя система охлаждения при нагрузке может работать довольно шумно. Что же касается игр, то в Full HD можно запускать любые проекты, правда, ультра-настройки в Cyberpunk 2077 или Red Dead Redemption 2 лучше не устанавливать.

Насчёт второй модели, премиум-класса, автор сказал, что эта модель показывает отличные результаты по всем параметрам. Здесь уже все игры, в том числе и «тяжёлые», с лёгкостью можно запускать на максимальных настройках и в разрешении 2560 на 1440. Хотя для получения максимальной частоты кадров лучше будет переключиться на Full HD.