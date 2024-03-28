Ноутбуки на Snapdragon X Elite и современные игры: работают, но есть ограничения

Один из роликов на YouTube утверждает, что Elden Ring, например, работает со скоростью 30 кадров в секунду (хотя на кадрах Baldur’s Gate 3 скорость составляет 21−24 кадра в секунду). Важно помнить, что это ранние демонстрации, а не финальные продукты. Уровень оптимизации компьютерных игр для Snapdragon остается неизвестным, поэтому производительность может повыситься.

Появляются также намеки на время автономной работы. Один из блогеров сообщает о 20−24 ваттах. Если предположить, что типичная батарея емкостью 49,5 Вт-ч (как в Lenovo ThinkPad X13s), это означает чуть более 2 часов автономной работы.

Qualcomm утверждает, что эти ноутбуки уже поддерживают 250 компьютерных игр, а к запуску планируется выпустить 500.