Новая Call of Duty показала рекордную популярность

Как сообщили разработчики в Twitter, за три дня после запуска аудитория Call of Duty: Warzone превысила 15 млн игроков. При этом уже в первый день в неё сыграло шесть миллионов пользователей, а за два дня — девять миллионов.

Журналисты отметили, что Call of Duty: Warzone — одна из самых быстрорастущих игр (не считая тех, что вышли на мобильные устройства). Например, в Apex Legends за три дня сыграли всего десять миллионов человек, а Fortnite Battle Royale отчиталась о 15 млн только спустя две недели после релиза.