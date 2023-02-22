Новая Call Of Duty скоро появится на смартфонах Apple

Игра еще не доступна для скачивания, пользователи могут оформить предварительный заказ, релиз намечен на 15 мая этого года.

Activision объявила о выходе Call of Duty: Warzone на мобильные устройства в прошлом году. Тогда компания отметила, что это будет новый "мобильный опыт ААА-игр". Разработчики говорят, что игра была создана специально для мобильных платформ с использованием “передовых технологий”.

Warzone для iOS “полностью настраиваема". Так, у игроков будут десятки вариантов изменения расположения элементов управления. Также упоминается, что мобильная игра имеет "первоклассную графику".