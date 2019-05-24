Новая Call of Duty станет перезапуском классической Modern Warfare

В своём твиттере редактор ресурса иронично подметил, что видеоигры иногда бывают полны абсурда: ведь четвёртая часть Modern Warfare, по сути, будет называться как четвёртая часть всей серии Call of Duty только без самой цифры 4.

Дело в том, что новая игра не станет прямым продолжением Modern Warfare 3. Она, скорее, мягкий перезапуск классической Modern Warfare. Мягкий перезапуск означает то, что в новинке будут просто учитываться события предыдущих частей, но главными героями станут уже новые персонажи.

Официально игру анонсируют уже 30 мая, а вот полноценный релиз ожидается осенью.