Новая Call of Duty впервые пропустит PS4 и Xbox One

Причины отказа от старых консолей не называются. По данным инсайдеров, ещё в прошлом году разработка под PS4 и Xbox One велась, но потом её отменили. Call of Duty была одной из последних крупных франшиз, всё ещё поддерживавших прошлое поколение, отмечают издания.

При этом Microsoft ранее заключила соглашение с Nintendo о выпуске Call of Duty на консолях Nintendo (которые не отличают «мощью»). Пока этого не произошло, и неизвестно, выйдет ли условная «Modern Warfare 4» на Nintendo Switch 2 вместо PS4 и Xbox One.

Ситуация прояснится позже.