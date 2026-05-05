Новая Call of Duty впервые пропустит PS4 и Xbox One

Опубликовано 05 мая 2026, 13:23
Новая Call of Duty впервые пропустит PS4 и Xbox OneВпервые за 13 лет
Activision подтвердила, что следующая игра серии Call of Duty не выйдет на PlayStation 4 и Xbox One. Такое происходит впервые с 2013 года, пишут СМИ.
Причины отказа от старых консолей не называются. По данным инсайдеров, ещё в прошлом году разработка под PS4 и Xbox One велась, но потом её отменили. Call of Duty была одной из последних крупных франшиз, всё ещё поддерживавших прошлое поколение, отмечают издания.
При этом Microsoft ранее заключила соглашение с Nintendo о выпуске Call of Duty на консолях Nintendo (которые не отличают «мощью»). Пока этого не произошло, и неизвестно, выйдет ли условная «Modern Warfare 4» на Nintendo Switch 2 вместо PS4 и Xbox One.
Ситуация прояснится позже.