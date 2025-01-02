Новая CAPTCHA заставит вас играть в DOOM, чтобы доказать, что вы человек

Идея принадлежит Гильермо Рауху, генеральному директору компании Vercel. Он использовал разработанный компанией конструктор сайтов с ИИ для создания CAPTCHA на тему DOOM.

Пользователи Hacker News, в основном разработчики, неоднозначно оценивают игру. Одни говорят, что это весело, но сложно, а другие считают ее чрезмерно сложной. Один признался, что ему потребовалось несколько попыток, чтобы добиться успеха.

Вы можете попробовать сами и проверить, справитесь ли вы с этой задачей.