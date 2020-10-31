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Новая часть Call of Duty потребует процессор Core i9-9900K для игры на максимальной детализации
И топовую видеокарту
В ноябре ожидается выход новой части Call of Duty: Black Ops - Cold War. На днях опубликовали системные требования игры. Как оказалось, игрокам понадобится флагманский Core i9-9900K, если они хотят видеть картинку с максимальной детализацией.
Разработчик составил список требований по разным уровням: минимальные требования, рекомендуемые (средние настройки, 60 fps, 1080р), рекомендуемые с трассировкой лучей (средние настройки, 60 fps, 1080р), рекомендуемые для соревновательной игры (высокий fps) и рекомендуемые для 4K-гейминга с ультра-настройками.
Для последнего режима понадобятся ни много, ни мало процессор Intel Core i9-9900K или AMD Ryzen 7 3700X, видеокарта GeForce RTX 3080, 16 ГБ оперативной памяти и 250 ГБ места на диске.
Activision