Новая часть Call of Duty потребует процессор Core i9-9900K для игры на максимальной детализации

Разработчик составил список требований по разным уровням: минимальные требования, рекомендуемые (средние настройки, 60 fps, 1080р), рекомендуемые с трассировкой лучей (средние настройки, 60 fps, 1080р), рекомендуемые для соревновательной игры (высокий fps) и рекомендуемые для 4K-гейминга с ультра-настройками.

Для последнего режима понадобятся ни много, ни мало процессор Intel Core i9-9900K или AMD Ryzen 7 3700X, видеокарта GeForce RTX 3080, 16 ГБ оперативной памяти и 250 ГБ места на диске.