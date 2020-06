Новая часть игры Outlast будет посвящена побегу из плена в эпоху Холодной войны

Мультиплеер в The Outlast Trials будет чем-то напоминать по духу Dead by Daylight и Friday the 13th. Геймплей, впрочем, пока ещё не совсем понятен. Ясно только, что игроку снова придётся убегать по жутким коридорам исследовательского центра контроля сознания, пытаясь спастись от леденящего душу ужаса. Известно, что некая корпорация Murkoff во времена Холодной войны тестирует на людях методы «промывания мозгов».

Игра должна выйти в 2021 году, точная дата ещё не названа. Трейлер новинки показали на мероприятии PC Gaming Show.