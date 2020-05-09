Новая часть игры Resident Evil обещает стать самой страшной в истории франшизы

По информации Dusk Golem, новая часть серии может стать «самой мрачной и ужасной Resident Evil» из когда-либо созданных. Сообщается, что в игре будут самые жуткие монстры серии.

Ранее этот же информатор рассказывал, что в Resident Evil под условным номером 8 важными составляющими игры станут галлюцинации, оккультизм, безумие и недоверие к другим людям.

Также известно, что одной из основных локаций Resident Evil 8 будет заснеженная деревня. Главным героем станет некий Итан. Одними из врагов будут оборотни, управляемые ведьмой, способной также перевоплощаться в призрака. Она будет постоянно преследовать Итана.