Новая часть Mafia не получит итальянскую озвучку, зато будет… русская

Действие новой части происходит в начале 1900-х годов на Сицилии, и она возвращает серию к истокам, делая акцент на «глубоком линейном повествовании», пишут СМИ. В анонсирующем трейлере был показан набор оружия, соответствующего эпохе, включая нож, пистолет и двуствольный дробовик.

По словам президента Hangar 13 Ника Бейнса (Nick Baynes), игра призвана воссоздать то, что сделало серию Mafia культовой, и предложить возвращение к ее основным элементам. Поклонникам не придется долго ждать подробностей, так как дополнительная информация будет раскрыта в декабре, скорее всего, во время церемонии The Game Awards.

Выход Mafia: The Old Country запланирован на 2025 год.