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Сегодня в 16:59
Новая часть Resident Evil потребует рекордные 50 ГБ
С мультиплеером
В Microsoft Store появился размер новой части Resident Evil: Village. Оказывается, что вместе с мультиплеером она будет занимать 50 ГБ дискового пространства на Xbox One и Xbox Series X|S.
Стоит отметить, что в эти 50 ГБ входят мультиплеер и два небольших дополнения: игрушка-енот и комплект снаряжения. Вес отдельно мультиплеера составляет примерно 15 ГБ. То есть на саму Resident Evil: Village в Xbox One и Xbox Series X|S потребуется около 35 ГБ.
Это, пожалуй, рекорд. Предыдущие игры серии не требовали столько места. Например, Resident Evil 7: Biohazard занимала на Xbox One примерно 21 ГБ.
Напомним, релиз Resident Evil: Village назначен на 7 мая 2021 года.