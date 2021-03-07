Новая часть Resident Evil потребует рекордные 50 ГБ

Стоит отметить, что в эти 50 ГБ входят мультиплеер и два небольших дополнения: игрушка-енот и комплект снаряжения. Вес отдельно мультиплеера составляет примерно 15 ГБ. То есть на саму Resident Evil: Village в Xbox One и Xbox Series X|S потребуется около 35 ГБ.

Это, пожалуй, рекорд. Предыдущие игры серии не требовали столько места. Например, Resident Evil 7: Biohazard занимала на Xbox One примерно 21 ГБ.

Напомним, релиз Resident Evil: Village назначен на 7 мая 2021 года.