Новая DOOM Eternal получила скидку

В Steam обычное издание DOOM Eternal теперь предлагается за 1500 рублей вместо 2000, а Deluxe — за 2100 рублей вместо 2800. Акция продлится до 11 мая.

Как и в Microsoft Store. Тут игру в стандартном издании продают за $44,99 вместо $59,99, а в Deluxe — за $67,49 вместо $89,99.

В PS Store обычную DOOM Eternal можно купить за 2999 рублей, а Deluxe — за 4424 рубля. Тут акция продлится до 14 мая.

Напомним, DOOM Eternal вышла в марте 2020 года. Игра получила высокие пользовательские оценки.