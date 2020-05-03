Новая Half-Life заставила почти миллион пользователей Steam купить гарнитуру виртуальной реальности

Сайт roadtovr проанализировал статистику сервиса цифровой дистрибуции Steam за апрель. Как оказалось, за месяц около 1,91% пользователей Steam подключили гарнитуры VR. Отмечается, что это очень резкий рост в рамках одного месяца.

Оценить фактическое количество пользователей с гарнитурами виртуальной реальности аналитики смогли с помощью результатов опроса и официальных данных Valve Steam.

Модель показала, что в апреле количество подключённых VR-девайсов выросло почти на миллион — на 950 тысяч. В целом, оно составило 2,7 млн.

Самой популярной VR-гарнитурой стала Oculus Quest. Напомним, релиз Half-Life: Alyx состоялся в конце марта.