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Новая Half-Life заставила почти миллион пользователей Steam купить гарнитуру виртуальной реальности
Игра вышла действительно стоящей
Новая Half-Life заставила почти миллион пользователей Steam купить гарнитуру виртуальной реальности (VR). Без неё в нашумевшую Half-Life: Alyx поиграть не удастся.
Сайт roadtovr проанализировал статистику сервиса цифровой дистрибуции Steam за апрель. Как оказалось, за месяц около 1,91% пользователей Steam подключили гарнитуры VR. Отмечается, что это очень резкий рост в рамках одного месяца.
Оценить фактическое количество пользователей с гарнитурами виртуальной реальности аналитики смогли с помощью результатов опроса и официальных данных Valve Steam.
Модель показала, что в апреле количество подключённых VR-девайсов выросло почти на миллион — на 950 тысяч. В целом, оно составило 2,7 млн.
Самой популярной VR-гарнитурой стала Oculus Quest. Напомним, релиз Half-Life: Alyx состоялся в конце марта.