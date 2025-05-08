Новая консоль Nintendo Switch 2 оказалась мощнее PS4, но не Xbox Series S

Чип включает 8 ядер Cortex-A78C и графический процессор с 1536 CUDA-ядрами на архитектуре Ampere, поддерживающей современные технологии, такие как DLSS. Консоль получит 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 256 ГБ хранилища UFS 3.1. Эмуляция показала, что Switch 2 близка к PlayStation 4, а в режиме док-станции с DLSS может быть близка к Xbox Series S.

Утечка также подтвердила наличие двух вентиляторов для охлаждения. Сама консоль увидит свет 5 июня.