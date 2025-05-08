Новая консоль Nintendo Switch 2 оказалась мощнее PS4, но не Xbox Series S

Опубликовано 08 мая 2025, 12:191 мин.
Новая консоль Nintendo Switch 2 оказалась мощнее PS4, но не Xbox Series SХарактеристики и производительность
Новая утечка о Nintendo Switch 2, опубликованная NotebookCheck, предоставила подробности о технических характеристиках будущей консоли. Источник, пользователь Kurnalsalts, поделился разбором чипа, раскрывая, что Switch 2 оснащена процессором NVIDIA Tegra T239, изготовленным по 8-нм технологии Samsung.
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Чип включает 8 ядер Cortex-A78C и графический процессор с 1536 CUDA-ядрами на архитектуре Ampere, поддерживающей современные технологии, такие как DLSS. Консоль получит 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 256 ГБ хранилища UFS 3.1. Эмуляция показала, что Switch 2 близка к PlayStation 4, а в режиме док-станции с DLSS может быть близка к Xbox Series S.
Утечка также подтвердила наличие двух вентиляторов для охлаждения. Сама консоль увидит свет 5 июня.