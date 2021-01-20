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Новая партия PlayStation 5 появится в России в феврале
Sony обещает обеспечить консолями всех желающих рано или поздно
На своё сайте Sony заявила, что закрыла предзаказы на обе версии новых консолей PlayStation 5 и сосредоточилась на выполнении существующих заявок. Компания сообщила, что новая партия приставок поступит в начале февраля 2021 года.
Sony уточнила, что тем покупателям, которые уже оформили заявки без оплаты, компания начнёт в порядке очереди отправлять письма с предложением внести оплату. После этого Sony оформит заказ и передаст его в службу доставки.
Sony также признала, что число ожидающих консоль превышает количество PS5. Поэтому на консоли существуют очереди.
Напомним, дефицит новых PlayStation 5 наблюдается по всему миру, а не только в России. Сейчас в России официальные ритейлеры сообщают об отсутствии консолей в продаже. Наличие можно отслеживать на этом сайте.