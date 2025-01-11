Новая портативная консоль Atari получит трекбол и Numpad

Опубликовано 11 января 2025, 13:301 мин.
Новая портативная консоль Atari получит трекбол и NumpadРетро-управление для портативных игр
Игровая приставка Atari серии GameStation выделяется на переполненном рынке благодаря встроенным трекболу и Numpad — функциям, которые редко встречаются вне стационарных ПК. Эти элементы управления призваны обеспечить «аутентичные ощущения» от ретро-игр Atari.
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GameStation Go стоит 150 долларов, оснащена 7-дюймовым дисплеем и предлагает большой выбор ретро-игр. На GameStation Go будет представлено более 100 игр Atari, а также некоторые игры для NES и SNES, а дополнительный контент будет доступен через обновления прошивки.
Помимо GameStation Go, компания My Arcade представила и другие продукты под брендом Atari, включая беспроводной геймпад, и настольный аркадный автомат.
Ожидается, что GameStation Go появится в продаже через шесть месяцев.