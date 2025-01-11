Новая портативная консоль Atari получит трекбол и Numpad

GameStation Go стоит 150 долларов, оснащена 7-дюймовым дисплеем и предлагает большой выбор ретро-игр. На GameStation Go будет представлено более 100 игр Atari, а также некоторые игры для NES и SNES, а дополнительный контент будет доступен через обновления прошивки.

Помимо GameStation Go, компания My Arcade представила и другие продукты под брендом Atari, включая беспроводной геймпад, и настольный аркадный автомат.

Ожидается, что GameStation Go появится в продаже через шесть месяцев.