Новая Xbox начала самостоятельно отключаться во время игры

Как пишут СМИ, пользователи заметили, как консоль Microsoft самостоятельно отключается во время игры. По словам одного из владельцев Xbox Series X, приставка выключается через несколько секунд после старта игры. Сообщается, что переустановка игры и сброс настроек до заводских не помогают.

Другие пользователи сообщают о выключении Xbox Series X в первые 20 минут игры. Людям приходится самим включать потом консоль кнопкой на корпусе.

Пока неясно, насколько распространена проблема. Напомним, продажи консоли начались 10 ноября.